... esforce, jamais me esquecerei de estratégica esquina de beleza, grudadinho no Hospital Unimed/São Joaquim. Lá fui conhecer o dono (ou dona) do belo endereço, magnífico point. Era o belo salão do Marcelo, que acabou ficando meu amigo. E atendia homens, mulheres e crianças. Sucesso absoluto. E eis que resolveu mudar-se para o centrinho da cidade. Na Rua Saldanha Marinho se instalaram ele e um colega. Num amplo prédio à esquerda de quem sobe a rua (sentido bairro-centro). Onde foi, no passado, a famosa Hidroelétrica Contini, hoje lá está um Centro de Formação de Condutores. Uau! Um ponto excelente. Pois bem: e para lá foram Marcelo Paradiso (foto) e um sócio (que não recordo o nome). E montaram uma superestrutura. Inclusive atendendo vários alunos e alunas (para vários cursos de Beleza/Projeto Tesoura de Ouro). E os dias acontecendo. Com sucesso sempre. E eis que, levei o maior susto, o projeto iria dar um stop definitivo. E Marcelo daqui iria se mudar. Terapeuta holístico, acho que hoje reside em São Tomé das Letras. Mas... antes aqui lançou (em abril de 2013, na então famosa Livraria Pé da Letra, e me presentou com um exemplar, o seu “Acredite, você é Capaz!” (Ribeirão Gráfica e Editora). Entre suas manifestações no livro: “Desejo que desfrutem, e mudem o que precisa ser substituído em suas vidas, pois sempre podemos melhorar a cada dia. Esta mudança nos possibilita viver mais felizes num mundo tão mutante, nos parecendo até enlouquecido, e com as diversas variantes nas condições de vida. Desejo a todos, boas experiências!” Recomendo seu livro a todos. Com certeza.

Não esqueço de seu aniversário



Cristiana Alckmin Machado de Pádua (do casal Dr. Pádua-Dra. Ana |Cristina). De minha particular estima. Beijos!

Casal altos quilates



Dr. Murilo César Lemos (Cristiana Rosa Alves Arruda) Jorge. Ela vive mais um nat em 5/5 (2ª. feira).

Destaque