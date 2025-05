Carro capota, homem de 39 anos é arremessado para fora e morre

Um grave acidente na noite desta quinta-feira, 1º, tirou a vida de Jefferson Douglas de Sousa, de 39 anos, administrador de uma fazenda na região. O acidente aconteceu na Estrada do Leite, em Patrocínio Paulista, no sentido Batatais.

De acordo com as informações apuradas, Jefferson dirigia sozinho quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo, que capotou várias vezes. Com a força do impacto, ele foi arremessado para fora do carro, que parou a cerca de 20 metros de distância do corpo.

Uma ambulância do município foi acionada, mas Jefferson já estava sem vida. A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Franca também esteve no local, e o médico da equipe confirmou o óbito.