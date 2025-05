Perseguição, fuga e grande apreensão de drogas no Leporace

Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) apreendeu uma grande quantidade de maconha na noite dessa quarta-feira, 30, na avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, na zona norte de Franca.

A reportagem do Portal GCN/Sampi apurou no local que viaturas da Polícia Civil, inclusive descaracterizadas, acompanhavam uma picape, que foi abandonada abarrotada de maconha, no canteiro central da avenida.

O carro era acompanhado pelos policiais, quando o motorista percebeu a presença dos investigadores e empreendeu fuga. O suspeito bateu em uma viatura da polícia e, na sequência, o carro parou no canteiro central da avenida. O criminoso, então, fugiu a pé e até o momento não foi localizado.