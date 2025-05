Justiça recolhe calçados em Franca por suspeita de pirataria

Uma fábrica de calçados localizada na Vila Aparecida, em Franca, está sendo investigada por suposta fabricação e comercialização de produtos com uso indevido de marca registrada. A ação é movida pela indústria de calçados que se declara proprietária da marca. A empresa francana foi alvo do cumprimento de um mandado de busca e apreensão nessa quarta-feira, 30.

O processo corre em segredo de Justiça, mas o GCN/Sampi teve acesso à decisão liminar da 3ª Vara Criminal de Franca que autorizou a busca e apreensão com o objetivo de colher elementos relativos à prática do crime contra registro de marca, crime de fraude ao comércio e crimes contra as relações de consumo.

De acordo com a decisão, a empresa tomou conhecimento da suposta fraude após a denúncia de um consumidor que adquiriu um par de calçados supostamente falsificados, sem nota fiscal. Ao ser questionado, o responsável pela fábrica teria admitido que o produto não era original.