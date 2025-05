Sesi Franca pode fechar playoff contra o Pato nesta quinta-feira

Sesi Franca e Pato Basquete voltam a se encontrar na noite desta quinta-feira, 1º de maio, às 19h, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo playoff das oitavas de final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25.

O time comandado pelo técnico Helinho Garcia lidera a série melhor de cinco partidas por 2 a 0 e pode fechar o playoff com mais uma vitória, garantindo vaga nas quartas de final da competição brasileira. Franca venceu o primeiro duelo em Pato Branco por 96 a 91 e o segundo em casa, por 84 a 65.

Por sua vez, o time paranaense precisa vencer as três partidas restantes desta fase se quiser ficar com a vaga. Caso necessário, o quarto jogo será no Paraná, dia 4 de maio, e o quinto, em Franca, dia 7 de maio.