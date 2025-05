Projeto Saúde em Ação transforma vida de idosos em Franca

O projeto Saúde em Ação, promovido pela Secretaria de Saúde de Franca, vem mudando a rotina e melhorando a qualidade de vida de centenas de moradores da cidade, especialmente idosos. A iniciativa, que une atividade física orientada e ações educativas, já alcança mais de 600 pessoas em 15 UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Com encontros duas vezes por semana e orientações mensais nas unidades, os grupos praticam exercícios acompanhados por profissionais de educação física, em parceria com instituições que fornecem os especialistas. As UBSs dos bairros Jardim Ângela Rosa, Brasilândia, Paulistano, Planalto, Aeroporto I e III, Progresso, São Sebastião, Santa Clara, Estação, Guanabara, Leporace, Santa Terezinha, Horto e Jardim Paineiras fazem parte do programa.

A educadora física e fisioterapeuta Crislaine Cintra lidera uma turma de 40 alunos no bairro Paulistano e destaca os benefícios do projeto. “Nosso foco é proporcionar mais autonomia, disposição e bem-estar. A maioria tem mais de 55 anos, mas qualquer pessoa pode participar”, afirma.