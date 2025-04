Morador de rua é espancado a pauladas por 4 homens; ASSISTA

Em seguida, outro homem aparece de bicicleta com um pedaço de madeira na mão. Neste momento, as agressões começam.

Segundo a EPTV Ribeirão, o crime aconteceu em uma rua do bairro Francisco Pupin. Nas imagens, é possível ver três suspeitos discutindo com a vítima.

A vítima tentou se defender com outro pedaço de pau, mas as agressões continuaram. Mesmo com a moradora de uma casa em frente onde aconteciam as agressões saindo à rua e pedindo para os agressores pararem, eles continuaram o espancamento.

Ainda segundo a EPTV Ribeirão, Claudinei de Almeida foi socorrido com ferimentos graves na cabeça e nos braços e segue internado na Santa Casa de Batatais.

O caso foi registrado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar os agressores. Um animal que vivia com o homem foi resgatado pela mulher que tentou defender a vítima.