Avenida fechada e com segurança particular intriga morador

Quem passa por um trecho da avenida Nossa Senhora de Lourdes, uma via que dá acesso ao bairro Quinta da Aurora, na região Oeste de Franca, encontra um bloqueio no prolongamento da via, com seguranças particulares impedindo a passagem. A situação é motivo de reclamação.

“A dúvida é quando que vai liberar. A avenida está pronta há mais de seis meses e é só desculpa... A gente quer saber quando vai liberar, o prazo que a Prefeitura deu para eles liberarem, porque não tem logica eles fazerem um lugar para ajudar o povo, fazerem a avenida e a deixarem fechada”, diz João Vitor, morador da região.

Ele afirma que o bairro novo já está pronto há mais de seis meses e, que inclusive, tem casas sendo construídas no local, mas esse trecho da avenida não é liberado para a circulação. Enquanto isso, a avenida tem seguranças 24h e faixas de isolamentos para proibir a circulação.