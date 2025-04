Empresário acusa segurança de agressão e ameaça com arma em show

No trajeto, percebeu uma discussão entre pessoas próximas ao seu veículo e, ao tentar separar a briga, foi surpreendido de forma violenta.

Segundo relato da vítima à Polícia Civil, a confusão aconteceu quando ele deixou a área principal do show para ir até seu carro, estacionado nas dependências do local.

O que era para ser uma noite de festa e música ao vivo terminou em momentos de pânico para um empresário de 43 anos. Ele registrou um boletim de ocorrência após afirmar ter sido agredido e ameaçado com uma arma de fogo por um segurança da equipe da dupla sertaneja César Menotti & Fabiano, durante um evento realizado na noite desta segunda-feira, 28, em um espaço de shows localizado na avenida Rio Amazonas, na zona oeste de Franca .

De acordo com o boletim de ocorrência, o chefe da segurança da dupla teria desferido um tapa forte na nuca do empresário, fazendo com que seu boné caísse ao chão. Em seguida, o segurança teria apontado uma arma de fogo em sua direção e dito: “Vai andando”.

A vítima relatou ainda que não teve permissão para pegar o boné que havia caído e saiu do local abalado.

Diversas pessoas estavam nas proximidades, mas segundo o empresário, ele não conhecia nenhum dos envolvidos na confusão, apenas tentou intervir com a intenção de evitar maiores conflitos.