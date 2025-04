Antônio Fachada será a primeira escola cívico-militar em Franca

A Escola Estadual "Professor Antônio Fachada", no Parque Vicente Leporace I, na região Norte de Franca, foi uma das selecionadas para integrar o Programa das Escolas Cívico-Militares (ECM) da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A lista final das unidades participantes será publicada nesta terça-feira, 29.

Das cinco escolas candidatas a implantar o modelo em Franca, três foram classificadas pela comunidade escolar. São elas: Antônio Fachada, Carmem Munhoz Coelho (Jardim Boa Esperança) e Sudário Ferreira (Parque Vicente Leporace II). Dessas, apenas o Antônio Fachada terá o modelo de ensino.

A iniciativa vai beneficiar cerca de 50 mil estudantes em 100 unidades de ensino de todo o estado, que devem iniciar as atividades no novo modelo a partir do segundo semestre de 2025.