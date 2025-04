Sitiante de 37 anos morre três dias após ser atacado por vaca

A rotina simples da zona rural de Ituverava foi abalada por uma tragédia inesperada. O sitiante Toni William Pinheiro Lopes de Paula, de 37 anos, foi encontrado morto na tarde de sábado, 26, três dias após sofrer um grave acidente enquanto trabalhava no manejo do gado.

Segundo informações do delegado Juscélio Rego, Toni foi atacado por uma vaca durante o trabalho. Inicialmente, acreditava-se que o impacto tivesse atingido sua cabeça, mas surgiram relatos de que o trauma mais severo pode ter ocorrido na região abdominal. O ataque teria acontecido entre terça e quarta-feira da semana passada.

Apesar de ter sido hospitalizado após o incidente, Toni foi liberado e retornou para a fazenda. No sábado, ele foi encontrado caído no quintal da propriedade. De acordo com o tio da vítima, o pai de Toni havia deixado o local para resolver questões na zona urbana e, ao retornar, familiares localizaram o sobrinho já sem vida, ao conferirem imagens das câmeras de segurança.