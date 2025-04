Quer ajuda com MEI ou finanças? A ACIF orienta você

A ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) amplia sua atuação em apoio ao empreendedorismo local com dois serviços gratuitos voltados tanto à população em geral quanto às empresas associadas: o Balcão do MEI e as Orientações Financeiras personalizadas. Os atendimentos ocorrem na sede da entidade, na Rua Monsenhor Rosa, 1940.



Todas as sextas-feiras, das 9h às 12h, o Balcão do MEI oferece suporte gratuito a Microempreendedores Individuais (MEIs) e também a profissionais que desejam se formalizar na modalidade. O serviço é aberto à comunidade e seu atendimento ocorre por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.



“Com a orientação correta, os MEIs podem se organizar melhor, acessar crédito, emitir notas fiscais e expandir suas atividades com mais segurança, sendo o resultado um cenário forte de empreendedorismo e desenvolvimento econômico para Franca e região”, destaca o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge.



Dúvidas comuns como aposentadoria, auxílio-doença, emissão de notas fiscais, abertura e encerramento de MEI, direitos e obrigações serão esclarecidas de forma didática pelo contador e consultor financeiro Frank Ribeiro.



Já de segunda a quinta-feira, a entidade disponibiliza Orientações Financeiras individualizadas para empresas associadas. Os encontros são agendados previamente e abordam temas como planejamento financeiro, fluxo de caixa, controle de despesas, identificação de gargalos e estratégias para crescimento sustentável.



“As orientações foram pensadas para dar suporte aos associados, permitindo que criem um plano financeiro alinhado aos objetivos dos seus negócios”, reforça o presidente da entidade.



Procure pela a ACIF e transforme orientação em crescimento para sua empresa.



Serviços



Balcão do MEI – ACIF

Quando: às sextas-feiras, das 9h às 12h.

Local: ACIF – Rua Monsenhor Rosa, 1940.

Atendimento: gratuito, por ordem de chegada, aberto à população.



Orientação Financeira – ACIF

Quando: de segunda à quinta-feira (com agendamento).

Local: ACIF – Rua Monsenhor Rosa, 1940.

Atendimento: gratuito e exclusivo para associados.

Agendamento pelo WhatsApp: https://bit.ly/40PFqs0 ou (16) 9 9397-9512.