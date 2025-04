Funcionário furta R$ 1.339 de caixa de lanchonete e é preso

Um funcionário de 28 anos foi preso após furtar R$ 1.339 do caixa, apenas em um único dia de trabalho, na madrugada desta segunda-feira, 28, em uma lanchonete localizada na avenida São Vicente, em Franca.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o proprietário do estabelecimento já desconfiava de desaparecimentos inexplicáveis de dinheiro, mas, para evitar acusações precipitadas, decidiu monitorar a situação. Na madrugada, ao notar novamente um grande valor ausente no caixa, ele recorreu às câmeras de segurança e flagrou o funcionário em plena ação criminosa.

Diante da confirmação, o empresário acionou a Polícia Militar.