Polícia investiga furtos de carros neste fim de semana

O responsável pelo furto foi encontrado na residência de um terceiro, onde foi dada a voz de prisão em flagrante.

O caso foi encaminhado a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca e o criminoso permanece à disposição da justiça.

Gol Prata furtado em Franca

No último dia 23, quarta-feira, um Volkswagen Gol, na cor prata, foi furtado na rua Antônio Miguel, no Parque do Horto, em Franca. O ano de fabricação do veículo é 1999, a placa é CYV8C20.