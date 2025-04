Morre o Coronel Benedito Antonio Alves, ícone da PM em Franca

Franca amanheceu em luto neste sábado, 26, com a notícia do falecimento do coronel aposentado Benedito Antonio Alves, aos 73 anos. Considerado uma das figuras mais queridas e respeitadas da história da Polícia Militar na região, ele deixou uma marca profunda tanto na corporação quanto na vida de quem o conheceu.

Nascido em 28 de julho de 1951, em Santo Antônio da Alegria, Benedito ingressou na Polícia Militar ainda jovem, inicialmente como soldado, antes de se formar oficial na Academia do Barro Branco, em São Paulo. Em 1977, foi transferido para Franca, onde dedicou quase toda a sua trajetória profissional, atuando com destaque como tenente, capitão e major. Já no final da carreira, foi promovido a coronel em São Carlos, cidade onde permaneceu por pouco tempo antes de se aposentar para retornar a Franca, sua cidade do coração.

Reconhecido por sua liderança firme, comprometimento incansável e honestidade inquestionável, Coronel Benedito construiu uma reputação de respeito mútuo entre colegas, subordinados e superiores. "Ele é, sem medo de errar, o comandante mais querido da história do 15º Batalhão de Franca. Uma unanimidade entre seus pares", afirmou Marcelo Mambrini, amigo próximo e colega de profissão.