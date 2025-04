Morte de jovem a facadas intriga polícia: dinheiro e emboscada

O homem de 28 anos suspeito de desferir as facadas se apresentou à delegacia junto com dois adolescentes, que também estavam no local no momento da briga. Em depoimento, os adolescentes afirmaram que o encontro entre eles, Itamar e o suspeito, foi “coincidência”, embora todos se conhecessem.

A Polícia Civil, sob comando do delegado Dr. Márcio Murari, investiga a morte de Itamar Cardoso da Silva, de 20 anos, assassinado a facadas durante uma briga que ocorreu dentro de um carro, no jardim Panorama em Franca. O caso, que chocou a cidade, levanta dúvidas sobre a motivação do crime e a possibilidade de uma emboscada premeditada.

Ainda de acordo com os depoimentos, a briga já havia começado dentro do carro quando os dois adolescentes chegaram. Eles teriam entrado no veículo com a intenção de apartar a discussão. Um deles teria fugido do local instantes depois, enquanto o outro permaneceu. Nesse momento, o homem de 28 anos esfaqueou Itamar, alegando legítima defesa, afirmando que havia sido ferido por um canivete durante a discussão dentro do carro.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os adolescentes se aproximam e entram no carro. O delegado, no entanto, questiona se a presença deles no local foi realmente casual ou parte de uma possível emboscada.

"Ainda há muitos elementos a serem analisados. Vamos investigar se foi realmente um encontro aleatório ou se tudo foi premeditado", afirmou o delegado Márcio Murari.