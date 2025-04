Pacientes do Allan Kardec vendem frutas e hortaliças

Os pacientes da área de saúde mental da Fundação Espírita Allan Kardec, em Franca, cultivam hortaliças e legumes por meio do projeto Oficina Agrícola. O público pode contribuir comprando os produtos frescos na portaria da própria fundação.

São cultivadas mais de 40 variedades de frutas, hortaliças e temperos em canteiros da instituição. Entre os produtos vendidos estão a chicória (R$ 4/maço), o chuchu (R$ 4/kg), a couve (R$ 5/kg), o rabanete (R$ 6/kg) e a rúcula (R$ 7/maço). A renda total obtida é dividida igualmente entre os atendidos.

“A Oficina Agrícola é mais do que um projeto. É uma oportunidade de transformação de vida, de autonomia e dignidade para os 20 oficineiros. Desde o início do projeto, temos visto benefícios concretos na saúde, autoestima e inserção social de cada um deles”, afirma a coordenadora do projeto, Renata Vieitez.