Franca Carrascos estreia em casa na SPFL com apoio da Fúria Roxa

O Franca Carrascos fará sua estreia em casa pela SPFL (São Paulo Football League) neste domingo, 27. Embalado por duas vitórias consecutivas fora, o time entra em campo com confiança renovada e o apoio fervoroso da torcida, que agora tem até nome oficial: Fúria Roxa.

A partida será realizada no campo do Ginásio Champagnat, na rua Capitão Zeca de Paula, Jardim Consolação. A entrada é gratuita, com início marcado para as 10h. A organização recomenda que os torcedores cheguem com pelo menos 30 minutos de antecedência para aproveitar a estrutura montada, praça de alimentação, DJ com som ambiente e narração ao vivo explicativa, para que todos, inclusive os novatos no esporte, possam acompanhar o jogo com mais entendimento.

Confiança e foco em alta

Em entrevista ao portal GCN/Sampi, o representante do time, Marcos Soares, destacou que a expectativa para o jogo é a melhor possível. "A gente vem de duas vitórias, o que dá uma confiança extra. Jogar em casa aumenta ainda mais essa confiança. O time está bem treinado e focado em errar pouco; isso é fundamental no futebol americano: errar menos que o adversário e querer mais do que ele".