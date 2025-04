Greve na educação estadual começa; veja impacto em Franca

A Escola Estadual "Vicente Minicucci", no Recanto Elimar, é uma das que mais teve adesão de professores à paralisação e não vai funcionar nesta sexta-feira, 25. Ao todo, 22 docentes confirmaram que não darão aula. A Escola Estadual "David Carneiro Ewbank", no Jardim Califórnia, também ficará fechada.

Em Franca , cerca de 75 professores já confirmaram participação no movimento, segundo a Apeoesp local. Parte dos docentes viajará a São Paulo para participar da assembleia estadual do sindicato, enquanto outros permanecerão na cidade, promovendo ações de mobilização nas redes sociais e em manifestações públicas.

A partir desta sexta-feira, 25, professores da rede estadual de ensino começarão a greve convocada pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo). A paralisação é motivada por reivindicações como reajuste salarial, contratação de mais professores efetivos, melhores condições de trabalho e infraestrutura escolar adequada.

Outras escolas da cidade também registrarão paralisações parciais, com adesão significativa de educadores de unidades como Adelina Pasquino Cassis, Evaristo Fabrício, Lina Piccioni, Israel Niceus Moreira, Otávio Martins, Lydia Rocha e Celso Toledo.

Para a professora Graciele Alves Ferreira, da Secretaria da Apeoesp de Franca, a mobilização dos educadores francanos reflete a insatisfação com as políticas educacionais do governo estadual. “Estamos enfrentando um cenário de descaso com a educação. A adesão dos professores de Franca é uma demonstração clara de que não dá mais para continuar nas atuais condições”, afirma.

Principais reivindicações da categoria:

Reajuste de 6,27% no salário-base, conforme o piso nacional;

Contratação de professores efetivos para reduzir a precarização dos contratos temporários;

Revogação da Lei Complementar 1374/22, que altera o estágio probatório;

Descongelamento do reajuste de 10,15% determinado pelo STF;

Climatização das salas de aula e melhoria da infraestrutura escolar;

Reabertura de turmas fechadas, especialmente no período noturno;

Alimentação nas escolas para os docentes;

Valorização da educação especial com contratação direta de profissionais.

Posição do governo

Em nota, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo afirmou manter diálogo aberto com a categoria e destacou a contratação de 15 mil novos professores aprovados em concurso público. Segundo a pasta, parte desses profissionais já começou a atuar nas escolas estaduais.