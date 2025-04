Prefeito de Restinga deve reunir deputados em casamento

Após o casamento, Restinga passará a contar oficialmente com uma primeira-dama. No entanto, o prefeito disse que sua noiva Letícia Peixoto já faz um trabalho na área social da cidade. “Estamos juntos há mais de quatro anos e ela sempre foi muito parceira, sempre me apoiou tanto na vida pessoal quanto na política. Ela já vem fazendo um trabalho no Fundo Social desde o início do mandato e já trouxe resultados para a cidade, Com certeza, isso vai se intensificar ainda mais”, disse o prefeito.

Letícia, que é farmacêutica, também representa o município na área social junto ao governo do Estado e ao CCI (Centro de Convivência do Idoso) num trabalho voluntário.