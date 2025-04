Vai virar SAF? Empresários miram Francana com aporte de R$ 50 mi

Outra prioridade é estreitar os laços dentro da cidade. “Precisamos reaproximar as empresas locais, que tenham interesse em colaborar e investir na Francana na busca do acesso à Série A2 (do Campeonato Paulista) e à Série D do Campeonato Brasileiro. Precisamos do apoio do torcedor, da Câmara Municipal e da Prefeitura para consolidarmos o crescimento das últimas duas temporadas”.

O presidente acredita que o melhor momento para avançar nas discussões sobre transformar a Francana em SAF é depois de resolver as pendências atuais e conquistar o acesso à Série A2 do Campeonato Paulista e/ou à Série D do Campeonato Brasileiro. “Acredito que, com o apoio da cidade, podemos conseguir novos acessos já nas próximas competições: junho de 2025 (Copa Paulista) e janeiro de 2026 (Série A3)”.

“Feito isso, com o clube forte e bem estruturado, o Conselho poderá abrir as portas para ouvir novos investidores que possam levar a Francana à elite do futebol brasileiro”, completou.