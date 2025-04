Relembre a cobertura do GCN sobre a visita do Papa a Aparecida

O Papa Francisco, que morreu na segunda-feira, 21, será sepultado neste sábado, 26, na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, Itália. Ele assumiu o papado em março de 2013 e esteve no Brasil em julho do mesmo ano, visitando Aparecida (SP). Essa visita teve cobertura do portal GCN/Sampi e do jornal Comércio da Franca.

O Papa Francisco visitou o Brasil para a Jornada Mundial da Juventude, realizada no Rio de Janeiro (RJ). Milhões de jovens católicos reuniram-se no evento religioso. Na sequência de sua estadia no país, o pontífice foi a Aparecida, onde celebrou uma missa e pediu a proteção de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, para sua missão como Papa.

A repórter Nelise Luques, que trabalhou por 13 anos no GCN, visitou a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (a 537 km de Franca), acompanhada do fotógrafo Divaldo Moreira — que teve a ideia e fez o convite. Segundo o texto publicado em 25 de julho de 2013, a visita do Papa ao Brasil foi marcada por frio e chuva.