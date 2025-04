Senac Franca: vagas abertas! Cursos com descontos e gratuitos

Quer transformar sua carreira? O Senac Franca está com inscrições abertas para diversos cursos nas áreas da Saúde, Tecnologia, Turismo, Hospitalidade e muito mais. E o melhor: há vagas gratuitas e condições imperdíveis de desconto para você estudar com qualidade e economia!

Programa Senac de Gratuidade

Você pode se inscrever em cursos 100% gratuitos, com material didático incluso e sem taxa de matrícula.

Quem pode participar?

Ter renda familiar de até dois salários-mínimos por pessoa

Estar disponível nos horários das aulas

Atender aos requisitos de documentação exigidos

Fique atento: as inscrições abrem 20 dias antes do início do curso, sempre às 12h, no site: www.sp.senac.br/web/senac-franca

As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição!

Cursos Técnicos e Livres próximos meses:

Cursos Técnicos e Livres

Especialização Técnica em Enfermagem em Neonatologia e Pediatria

Habilitação Técnica em Farmácia (manhã)

Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde

Neurodesign: Percepção Humana em Projetos de Interiores

Consultoria de Imagem

Gestão de Pessoas em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN)

Oficina de Teatro

Reiki – Níveis 1 e 2

Produção de Vídeo Mobile

Produção de Podcast

Ferramentas para Liderança

Inglês Básico

Desenvolvimento de Sistemas para Desktop com Visual Studio

Aromaterapia

Reciclagem para Bombeiro Civil

Empreendedor em Pequenos Negócios

Assistente de Recursos Humanos

Assistente de Marketing e Vendas

Pedras Quentes e Pindas

Contador de Histórias

Feng Shui – Espaços Residenciais

Decoração de Interiores Residenciais

Massagem Relaxante

Técnicas de Rejuvenescimento Facial e Clareamento de Manchas

Segurança do Trabalho para o e-Social

Quick Massage

Práticas Meditativas

Direção Criativa e Inovação em Design de Interiores

Branding Pessoal: Imagem e Estilo Feminino

Informática Essencial: Windows e Office

Massagem com Óleos

Banco de Dados para Web

Rotulagem de Alimentos Embalados

Teatro para Executivos

Descontos especiais para estudar com qualidade

Se você não se enquadra no perfil de gratuidade, ainda pode contar com descontos incríveis para garantir sua qualificação:

20% OFF – Se você fez o ENEM e tirou 501 pontos ou mais

– Se você fez o ENEM e tirou 501 pontos ou mais 30% OFF – Para ex-alunos do Senac ou estudantes de escola pública

– Para ex-alunos do Senac ou estudantes de escola pública 50% OFF – Para quem trabalha ou tem empresa nos setores de comércio, serviços ou turismo

Pagamento facilitado: Estude agora e pague depois! Parcelamos em até 12x sem juros no cartão.

Invista no seu futuro com o Senac Franca

Com mais de 15 anos promovendo inclusão por meio da educação, o Programa Senac de Gratuidade já beneficiou mais de 1,5 milhão de brasileiros. Agora é a sua vez!

Não perca essa oportunidade de se qualificar com uma instituição reconhecida e comprometida com o seu desenvolvimento profissional.

Endereço: Rua Alfredo Lopes Pinto, 1.345 – Vila Teixeira – Franca/SP

Site: www.sp.senac.br/web/senac-franca

Instagram: @senacfranca