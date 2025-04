Tragédia em Franca: Criança de 3 anos morre após ser atropelada

Uma fatalidade foi registrada na tarde desta segunda-feira, 21, em Franca. O pequeno Vinícius Barbosa Ramos, de apenas 3 anos, morreu após ser atropelado em uma chácara localizada no bairro Parque dos Mirantes, na saída de Franca para Claraval (MG).

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, o menino foi atingido por uma caminhonete VW Amarok, conduzida pelo proprietário do local onde o acidente aconteceu. A criança morava com os pais no fundo dessa chacára, em uma casa. De acordo com o relato, o motorista saía de uma área de rampa da chácara quando não visualizou a criança e acabou a atropelando.

A vítima foi socorrida inicialmente ao Pronto-Socorro Infantil e, posteriormente, transferida para a Santa Casa de Franca devido à gravidade. Vinícius não resistiu aos ferimentos e morreu.