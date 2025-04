'Uma das principais cidades de e-commerce', comemora Alexandre

De Capital do Calçado para Capital do E-commerce? Pode soar exagerado, mas o futuro de Franca não passa mais pelas fábricas de sapatos — ou, pelo menos, não completamente. Apesar da mudança de cenário, os francanos são otimistas em relação ao futuro. Em pesquisa realizada pela Ágili, encomendada pelo portal GCN/Sampi, 61,1% mostraram-se otimistas em relação ao futuro da cidade.

Em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., durante o programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) previu essa queda de protagonismo da indústria calçadista. "Há três anos falamos isso: 'o calçado não é mais'. O calçado foi importante, é importante, mas não é mais o carro-chefe. Parece um ciclo se esgotando."

É o fim da indústria calçadista francana? Para o prefeito, não! No entanto, é momento de mudar a estratégia. "Não precisamos mais exportar 44 milhões de pares de sapatos. Podemos exportar 5 milhões de pares, mas com valor agregado muito maior e, consequentemente, aumentar o salário daqueles que são especializados e fazem os sapatos de maior qualidade do mundo".