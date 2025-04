Dois irmãos são esfaqueados por 'amigo da família' em Itirapuã

Dois irmãos, de 12 e 15 anos, foram esfaqueados por um homem no último sábado, 19, na região rural de Itirapuã, município a 28 km de Franca. O criminoso é conhecido na comunidade.

As vítimas são filhos de Luiz Gonzaga da Silva, de 56 anos. Segundo ele, o autor do crime era considerado como um irmão pela família e frequentava a casa havia pelo menos 14 anos. Na tarde do crime, ele chamou os meninos até sua residência, aparentemente para conversar, mas iniciou o ataque de forma repentina.

Durante a agressão, o adolescente de 12 anos foi gravemente ferido. Ainda assim, ele conseguiu reagir, se defender com as mãos e fugir do agressor. Já o irmão mais velho, de 15 anos, sofreu ferimentos profundos e precisou passar por cirurgia de emergência.