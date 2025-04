Quatro em cada 10 pacientes recusam a transferência para a região

Não há fila cronológica tradicional; a classificação se baseia em critérios médicos, como o grau de risco do paciente. Assim, alguém com condição mais crítica pode ser priorizado, mesmo que tenha chegado depois. “Não existe fim de fila”, explica Waléria. “A regulação se dá pela complexidade do caso e pela vaga disponível no momento”, completa.

Novo Hospital Estadual é aposta de solução

Com a previsão de inauguração do Hospital Estadual de Franca para o segundo semestre deste ano, a expectativa é de importante alívio para o sistema de saúde local. A nova unidade, construída na avenida São Vicente, ampliará a capacidade de atendimento a casos de média e alta complexidade, reduzindo a dependência da Santa Casa, cujos leitos estão no limite, e a necessidade de transferências para outros municípios.

O Hospital Estadual em Franca ocupará um terreno de 31 mil metros quadrados e contará com quatro edifícios, totalizando 25.679 metros quadrados de área construída. Com investimento de R$ 150 milhões, a estrutura terá 225 leitos, incluindo leitos de clínica médica e cirúrgica, hospital-dia, psiquiatria e UTIs pediátricas e adultas.