Franca vence o Instituto Córdoba e conquista o 3° lugar na BCLA

O Sesi Franca Basquete venceu o Instituto Córdoba, da Argentina, por 74 a 59 neste sábado, 19, garantindo o 3º lugar na BCLA (Basketball Champions League Americas) de 2025. A partida foi disputada no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).

O confronto começou equilibrado, com forte marcação dos dois lados e baixa eficiência ofensiva. Franca teve uma leve vantagem, encerrando o 1º período em 16 a 13, com destaque para o ala-armador Georginho, que converteu duas bolas de três em sequência.

No segundo período, o time paulista sofreu uma virada rápida e passou três minutos sem marcar pontos. Foi então que o pivô Nathan Mariano apareceu bem e anotou os sete primeiros pontos da equipe no quarto. Nos minutos finais, o destaque foi o ala-pivô Lucas Dias, que brilhou ao acertar três bolas de três seguidas, levando Franca ao intervalo com a vantagem de 39 a 31 no placar.