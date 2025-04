A melhor parte 

‘Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde vivia Lázaro, que Ele tinha ressuscitado dos mortos. Simão, o Leproso, lhe ofereceu um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam com Ele à mesa. Então Maria ungiu os pés de Jesus com uma libra de perfume de nardo puro, de alto preço, e enxugou-os com os cabelos. A casa encheu-se com a fragrância do perfume.’

O turismo religioso, já a partir do século XIX, abriu portas a milhares de cristãos interessados em conhecê-la, pois havia se tornado marcante por alguns acontecimentos reveladores da vida de Cristo. Além de ter conquistado notoriedade por ser o lugar onde ele ressuscitou Lázaro, fez história ao sediar o interrogatório de João Batista pelos fariseus; acolher o Nazareno no retorno da Judeia; preparar sua entrada em Jerusalém no Domingo de Ramos. Foi também em Betânia que o Messias pernoitou quando retornava dos arredores e não poderia, pelas leis religiosas locais, continuar na estrada porque já seria sábado. Assim conta João:

Um dos lugares bíblicos estreitamente associados à ideia de ressureição, palavra-chave da Páscoa cristã, é Betânia, que fica na atual Cisjordânia, antiga Judeia. É vila pequena e dista seis quilômetros da Cidade Velha de Jerusalém. Milenar, antes mesmo do Tempo Comum a tradição já havia cunhado para ela outros três nomes, al-Eizariya, Azariyeh e Lazariyeh, cujas etimologias remetem para ‘colônia de leprosos’. Justifica-se: no alto da colina onde se assenta o povoado, ficavam apartadas as vítimas da doença contagiosa, estigmatizante e então incurável. Segundo o Novo Testamento, Jesus tinha muitos amigos na pequenina Betânia.

Essa mulher de nome Maria era irmã de Marta e Lázaro e as duas aparecem em episódio anterior citado por Lucas:

“Caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram a Betânia, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito trabalho. E, aproximando-se dele, perguntou: "Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude! " Respondeu o hóspede: "Marta! Marta! Você está preocupada e inquieta com muitas coisas; todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada".

Esses dois episódios fogem ao estilo das parábolas que imortalizaram as mensagens de Cristo. Narrados em tom realista por dois evangelistas, podem ser definidos como relatos claros e expressivos que ganham força pela descrição sensorial do perfume, a dinâmica ansiosa do comportamento de Marta, a escuta atenta de Maria e a resposta pronta e surpreendente de Jesus a respeito de escolhas numa cultura judaica machista onde à mulher tudo era vetado, inclusive a ida à sinagoga. Ele legitima a opção de Maria ao reiterar a Marta que sua irmã tinha escolhido ‘a melhor parte’: deixar-se fertilizar pelo ouvido, abrir-se ao conhecimento, tomar consciência de si mesma e de novas realidades.