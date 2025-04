Prefeito quer Einstein, Sírio ou Pio Xll no Hospital Estadual

A palavra “espera” tornou-se comum quando se fala em saúde em Franca. Os pacientes esperam por vagas, enquanto os governantes esperam pela entrega do Hospital Estadual. Em entrevista ao programa “A Hora É Essa!”, da Rádio Difusora, nesta quinta-feira, 17, comandado pelo jornalista Corrêa Neves Jr, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) também “espera” — ou, pelo menos, torce — para que uma OSS (Organização Social de Saúde) de renome assuma a gestão do hospital. A preferência, segundo ele, seria por instituições de referência, como o Albert Einstein, o Sírio-Libanês ou o Pio XII, que já administra o Hospital do Amor, em Barretos.

“O Estado deve lançar, penso eu, em até dois meses, um processo de três meses para a escolha da entidade que gerenciará e operará o hospital. Torcemos para que seja um Albert Einstein, um Sírio-Libanês ou um Hospital do Amor (...) esperamos que venha um grupo novo, com gente nova, que pense diferente, que pense em saúde de forma mais proativa, humana e acolhedora”, disse o prefeito.

Alexandre projeta que o Hospital Estadual comece a funcionar no segundo semestre deste ano. Para que isso seja possível, além das obras no prédio — que são de responsabilidade do Governo do Estado —, a Prefeitura de Franca está realizando melhorias na infraestrutura da região para viabilizar o funcionamento do hospital.