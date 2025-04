Marrone visita Franca, curte churrascaria e joga bola com amigos

A visita do cantor pegou os fãs de surpresa, e muitos não perderam a oportunidade de tirar fotos e registrar o momento. Simpático, Marrone fez questão de atender aos fãs.

Durante a visita, Marrone aproveitou o momento de lazer para jogar futebol com amigos e, depois, curtir uma carne assada na Churrascaria do Frei, na região central da cidade.

A presença do artista agitou as redes sociais da churrascaria, que foi destaque com vídeos e fotos ao lado de fãs e clientes.

Segundo pessoas que estiveram com o cantor, Marrone seguiu para um compromisso em Ribeirão Preto e, neste sábado, 19, tem show marcado em Campinas (SP).