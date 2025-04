Fora das quadras: suspensão de Lucas Mariano é estendida até 2027

O pivô Lucas Mariano, formado e campeão pelo Sesi Franca Basquete, foi suspenso novamente por violação das regras antidoping e está impedido de atuar profissionalmente até 28 de junho de 2027.

A punição foi publicada pela ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem) e consta na lista oficial de Atletas Suspensos em Definitivo, atualizada em 17 de abril.

De acordo com o relatório da ABCD, Mariano testou positivo para uma combinação de substâncias proibidas, incluindo N, N-didemetil-sibutramina; N-demetil-sibutramina; furosemida e hidroclorotiazida. Os dois primeiros têm ação inibidora do apetite e geralmente são utilizados para tratar a obesidade, enquanto os outros são medicamentos com ação diurética.