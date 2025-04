Câmera flagra assassinato de jovem de 20 anos em Franca; VÍDEO

Um jovem de apenas 20 anos foi brutalmente assassinado, a facadas, na noite dessa quarta-feira, 16, no Jardim Panorama, em Franca. A vítima, identificada como Itamar da Silva Cardoso, foi morta com diversos golpes de faca e teve o carro - um Jeep Compass -, celular e uma quantia em dinheiro - estimada entre R$ 10 mil e R$ 12 mil - roubados pelos criminosos, segundo a família da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após moradores ouvirem gritos e avistarem o corpo no local. Quando os agentes chegaram, Itamar já estava sem vida, vítima de múltiplos ferimentos de arma branca espalhados pelo corpo.

Pelas imagens de câmeras de segurança, é possível ver dois homens seguindo em direção ao carro, quando param e entram no veículo com a vítima. A briga começa no interior do Jeep, quando Itamar sai da veículo já com ferimentos e ensanguentado, e os dois homens continuam com os golpes. Deixam-no na calçada, entram no carro e vão embora.