Supermercado é invadido em Franca; cofre com R$ 4 mil é furtado

Um supermercado localizado no bairro Jardim Vera Cruz, em Franca, foi alvo de criminosos que invadiram o local e levaram um cofre contendo aproximadamente R$ 4 mil em dinheiro, na madrugada desta quinta-feira, 17.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta da 1h40, após o disparo de alarme e denúncias sobre uma possível invasão. Ao chegarem ao estabelecimento, os policiais constataram que uma janela de blindex havia sido quebrada com uma pedra de concreto, que ainda estava dentro da loja.

Durante a inspeção, os donos do supermercado chegaram ao local e constataram de imediato a falta do cofre, que ficava nos fundos do comércio. O equipamento armazenava a quantia em dinheiro e outros documentos. Uma nova vistoria seria realizada para verificar se mais itens haviam sido levados.