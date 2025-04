Fest’Up desembarca em Franca com foco em inovação e networking

Pela primeira vez em Franca, o Fest’Up, um dos maiores eventos de comunicação e publicidade do Brasil, será realizado na cidade no dia 17 de maio. A iniciativa, promovida pela APP Brasil (Associação dos Profissionais de Propaganda), acontecerá das 8h30 às 16h30, no Uni-Facef, localizado na avenida Doutor Ismael Alonso y Alonso, 2400, bairro São José e promete transformar a cidade em um polo de conhecimento e conexões profissionais, reunindo estudantes, profissionais da área, representantes da imprensa e líderes do mercado publicitário, criativo e digital.

Com mais de quatro décadas de história, o Fest’Up é reconhecido nacionalmente por promover debates, palestras e trocas de experiências sobre os principais temas e desafios da comunicação contemporânea. Em 2024, o evento, realizado em São Paulo, reuniu mais de 100 palestrantes e cerca de 1.500 universitários nas instituições ESPM e Belas Artes. Agora, em sua expansão, a proposta é levar essa mesma qualidade de conteúdo para o interior do estado.

A diretora de Comunicação da Prefeitura de Franca, Andressa Neves, celebrou a realização do evento na cidade. “O Fest’Up representa um divisor de águas para a comunicação publicitária de Franca e região. É o resultado de parcerias importantes que acreditam no potencial da cidade e de seus profissionais”, afirmou.