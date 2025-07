Festa do Peão de Rifaina começa nesta quinta com shows e rodeio

A Festa do Peão de Rifaina começa nesta quinta-feira, 24, no Parque Agropecuário "Abrão Bisco". O evento vai até domingo, 27, com rodeios todas as noites, shows sertanejos e a tradicional cavalgada de encerramento.

A abertura da festa acontecerá nesta quinta-feira, com o show da dupla João Neto & Frederico, conhecida por hits como "Lê Lê Lê" e "Cê Acredita". Antes do show, o público poderá acompanhar as disputas de rodeio em touros, com a participação de competidores de toda a região.

A programação musical continuará nesta sexta-feira, 25, com Naiara Azevedo, intérprete dos sucessos "50 Reais" e "Chora no Meu Colo". No sábado, 26, quem comandará o palco é a dupla Diego & Victor Hugo, que se destacou com canções como "Facas" e "Desbloqueado". O encerramento, no domingo, ficará por conta da dupla Pedro Paulo & Alex (PPA), conhecida por hits como "Fama de Pegador" e "Esqueceu do Ex".