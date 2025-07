Morre Gerson Arroyo aos 59 anos em Franca

Morreu nesta quinta-feira, 24, o empresário, que foi candidato a vereador em Franca, Gerson José Arroyo Soares, aos 59 anos. Ele deixa esposa e filhos. A família não revelou a causa da morte.

Arroyo concorreu a duas eleições para vereador na cidade por duas oportunidades, mas não conseguiu ser eleito. Em 2020 ele obteve 137 votos e em 2024, 118 votos.

A família usou as redes sociais para informar a morte precoce de Arroyo. “Agradeço o carinho, as orações e todo apoio neste momento tão difícil”, postou a filha Elydiane. Amigos e parentes lamentaram também pelas redes sociais o falecimento do empresário do ramo de locação de espaço para eventos.