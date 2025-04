Franca: jovem é morto a facadas e tem carro levado por assassino

Um jovem identificado como Itamar Silva, de 20 anos, foi assassinado a facadas e teve seu carro roubado no fim da noite dessa quarta-feira, 16, na rua Fernando Barbáglia, no Jardim Panorama, zona leste de Franca.

Segundo as primeiras informações, Itamar estava dentro do seu carro, um Jeep Compass, quando teria discutido com o assassino e outro ocupante no interior do veículo.

Após a discussão, ele saiu do veículo e caiu na calçada. Em seguida, o assassino fugiu com o comparsa no carro de Itamar.