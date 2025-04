Presidente e técnico da Francana: 'importante disputar clássicos'

O dirigente, que se recupera de uma inflamação pulmonar, disse que é importante para os clubes voltarem a disputar os clássicos. “Para a Francana, é muito importante voltar a disputar os clássicos regionais com Botafogo, Comercial e Inter de Limeira. No caso do União de Araras e Itapirense, são equipes habituadas a jogar contra elas nos últimos estaduais disputados”.

Wantuil Rodrigues

Já pensando na montagem do elenco para a competição, Wantuil disse que está otimista em relação ao grupo da Veterana. “São adversários tradicionais. Então, é muito importante para a Francana sair forte dessa taça e, no ano que vem, conseguir o acesso à A2 e quem sabe uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D”.

A Copa Paulista permite ao campeão escolher entre uma vaga no Campeonato Brasileiro Série D ou na Copa do Brasil; o vice fica com a vaga não escolhida. Entre as duas competições, o comandante alviverde deixou clara sua preferência: "Pessoalmente, eu optaria pela Série D, porque a Francana teria um calendário nacional novamente".