Casas abandonadas têm mato, entulho e até animal morto em Franca

Duas casas abandonadas no Jardim Boa Esperança, em Franca, têm tirado o sossego dos moradores. Em péssimas condições, os imóveis estão cobertos por mato alto e cheios de entulho, o que pode facilitar a proliferação de animais peçonhentos.

As casas ficam na rua Doutor Oswaldo Cruz. De acordo com os moradores, os imóveis estão abandonados há bastante tempo e os donos parecem não se importar com a situação em que se encontram.

Segundo uma moradora da região, que preferiu não se identificar, até animal morto já foi encontrado. "Já jogaram até cachorro morto lá, e ninguém estava aguentando o cheiro. O dono não está nem aí; é um cara arrogante", afirmou.

