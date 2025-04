João Mariano, fundador de centro espírita, morre em Franca

João Mariano dedicou mais de 55 anos de sua vida ao trabalho de acolhimento, caridade e evangelização. Reconhecido por sua atuação firme, foi um dos grandes nomes do espiritismo francano, levando consolo a enfermos, apoio a famílias em situação de vulnerabilidade e difundindo os ensinamentos do Evangelho por onde passava.

Morreu nessa terça-feira, 15, aos 75 anos, João Mariano de Oliveira, fundador da Casa Espírita Amor e Caridade "Luiz Duzzi", um dos centros espíritas mais tradicionais da cidade de Franca . Ele estava internado no Hospital Regional e morreu em decorrência de infarto do miocárdio, com complicações causadas pelo quadro de diabetes.

João Mariano deixa a mulher, Gemma Moscacardini, de 83 anos, além de três filhos: Viviane, 53 anos, Vanessa, 47 anos, e João Paulo, 44.

Em nota, familiares e membros da Casa Espírita agradeceram as manifestações de carinho e deixaram uma mensagem inspirada em Chico Xavier: “Não chore pela ausência física, mas celebre a presença espiritual daqueles que amamos. Eles agora estão livres do sofrimento e seguem seu caminho evolutivo, mas sempre estarão ao nosso lado, guiando-nos e protegendo-nos com seu amor e sabedoria.”

O velório de João Mariano acontece nesta quarta-feira, 16, até as 13h, no Centro Espírita, localizado na rua Primo Comparini, 3.001, Jardim Vera Cruz. O sepultamento será no Cemitério Bom Pastor, em Ribeirão Preto.