Carro é furtado em Franca, e dona só percebe no fim do expediente

Uma contadora de 23 anos teve seu carro furtado na tarde desta terça-feira, 15, no Distrito Industrial, na região oeste de Franca. O crime ocorreu por volta das 14h30, mas a jovem só percebeu o desaparecimento do veículo ao encerrar o expediente de trabalho.

Segundo informações apuradas, o carro - um Hyundai HB20 preto - foi levado por um homem que usava calça jeans e camiseta azul clara.

Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito se aproximando do veículo, abrindo o capô e, com surpreendente facilidade, conseguindo dar a partida e fugir com o automóvel.