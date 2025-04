Prefeitura de Franca divulga 1ª convocação do Bolsa Universidade

A Secretaria Municipal de Educação divulgou a primeira convocação dos classificados para a segunda etapa do Programa Bolsa Universidade. O processo seletivo segue com entrevistas sociais para os 66 universitários selecionados nesta fase. A lista foi publicada na edição de terça-feira, 15, do Diário Oficial do Município.

A lista contempla estudantes da FDF (Faculdade de Direito de Franca) e da Unifran (Universidade de Franca), cujos documentos foram analisados conforme os critérios do programa. Os convocados deverão comparecer à sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550, no Parque Francal, munidos de documentos pessoais, na data e horário indicados no edital.

As entrevistas terão início nesta quarta-feira, 23, e seguirão até 7 de maio. O não comparecimento no prazo determinado resultará na desclassificação do candidato.