Câmara aprova trocadores para PCDs e adequação em condomínio

A Câmara Municipal de Franca aprovou, por unanimidade, os quatro projetos pautados para votação durante a sessão ordinária desta terça-feira, 15. As propostas tratam da criação de trocadores exclusivos para pessoas com deficiência, de mudanças estruturais na Vila Toscano, da aplicação de multas pela soltura e venda de fogos de artifício com barulho e da transparência na fila de cirurgias eletivas.

A votação ocorreu sem intercorrências após o expediente da manhã ser encerrado mais cedo por uma falha técnica nos equipamentos de áudio, que pararam de emitir som durante a transmissão da sessão ordinária na TV Câmara.

Trocadores acessíveis

Com 14 votos favoráveis, a Câmara aprovou o projeto de lei do vereador Fransérgio Garcia (PL), que obriga estabelecimentos públicos e privados a construírem ou adaptarem trocadores acessíveis para pessoas com deficiência — sejam crianças, jovens ou adultos. A medida se aplica a locais com atendimento ao público, como shoppings, restaurantes, centros comerciais, escolas e espaços de lazer.