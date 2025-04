Corpo de mulher enterrado no quintal é identificado na região

O corpo de uma mulher encontrado enterrado no quintal de uma casa em Miguelópolis (SP) foi oficialmente identificado nesta terça-feira, 15. Após a realização de exames de DNA, a vítima foi confirmada como Edvânia Oliveira, de 37 anos, natural de Guaíra (SP). A descoberta levou à prisão de dois suspeitos, apontados como autores do crime.

Segundo o delegado responsável pela investigação, Telismar Júnior, a vítima vivia em situação de vulnerabilidade social. Após perder a guarda dos filhos para o pai das crianças, Edvânia entrou em um quadro de depressão e passou a fazer uso de drogas. Ela deixou Guaíra e passou a viver nas ruas de Miguelópolis.

A motivação do crime, segundo a Polícia Civil, estaria relacionada à suposta venda de um imóvel em nome da vítima. Embora não haja registros formais da negociação, os dois suspeitos teriam planejado o homicídio com o objetivo de se apropriar do valor da venda, que seria usado para quitar dívidas com o crime organizado e bancar o consumo de entorpecentes.