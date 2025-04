Homem morre após esperar vaga de internação em Franca: 'descaso'

Franca foi palco de mais um caso comovente que expõe a necessidade urgente de ampliação dos leitos de internação no SUS, solução prometida pelo governador Tarcísio de Freitas (PL) para o segundo semestre, quando deve ser inaugurado o Hospital Estadual de Franca. José Erimar Saraiva de Almeida, de 52 anos, que trabalhava no setor de compras de um açougue, morreu na madrugada desta terça-feira, 15, após esperar horas por uma vaga de internação que, segundo familiares, só foi liberada após sua morte. José Erimar deixou a mulher e dois filhos gêmeos de 8 anos.

Segundo relato emocionado do irmão, Elismar Almeida, de 35 anos, José Erimar começou a sentir fortes dores nas costas na quinta-feira, 10, inicialmente tratadas como torção ou problema muscular. Após atendimento no pronto-socorro, recebeu medicação para dor e foi liberado. No entanto, o quadro se agravou nos dias seguintes.

“No sábado, 12, ele voltou ao pronto-socorro duas vezes, com muita dor e falta de ar. Aplicaram-lhe injeções, mas o efeito durava apenas uma hora. No domingo, 13, ele ficou em casa, mas estava estranho, com muita falta de ar e falando coisas desconexas”, relatou Elismar.