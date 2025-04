Franca: idoso de 84 anos aguarda há 4 dias por vaga de internação

O idoso permanece no Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz" desde a última sexta-feira, 11, aguardando a liberação de uma vaga pelo governo do Estado. “É um absurdo. Um senhor de 84 anos, recém-operado, esperando quatro dias por uma vaga. É desumano. Ele está tomando medicação, mas não é suficiente. Os médicos dizem que ele precisa da vaga urgentemente, mas nada acontece”, desabafa o filho.

Prefeitura de Franca

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o paciente deu entrada no Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”. Após acolhimento e avaliação da equipe médica, foi indicada a continuidade da investigação diagnóstica em ambiente hospitalar.

O paciente foi inserido no Siresp (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo), antigo Cross, de responsabilidade do governo do Estado, que gerencia o acesso aos leitos nos hospitais da região conveniados ao SUS (Sistema Único de Saúde), e aguarda a liberação de vaga pela Secretaria Estadual de Saúde, sendo assistido pelas equipes médica e de enfermagem da unidade.