Mulher perde R$ 17 mil após golpe do falso advogado em Franca

Uma mulher de 38 anos foi vítima de um golpe na última segunda-feira, 14, em Franca. Um criminoso se passou por seu advogado e disse que ela havia vencido uma ação na Justiça. Acreditando na história, a mulher seguiu as orientações do golpista e acabou perdendo R$ 17 mil.

A vítima é a técnica de enfermagem Natália Carolina Bove Cherbo. Ela contou que já tem essa ação na Justiça há algum tempo. Na tarde de segunda-feira, recebeu uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido, que usava apenas a foto de um advogado no perfil. A mensagem dizia que ela havia vencido o processo. Além disso, o suposto advogado passou o número do processo, o nome completo dela, documentos pessoais e outras informações que fizeram Natália acreditar que se tratava de um contato legítimo.

“Eu entrei no JusBrasil, e era esse o número do meu processo mesmo. Ele falou que uma pessoa do financeiro me ligaria para fazer uma transferência Pix; nisso, ele falou comigo e disse que não estava dando certo, que a conta não tinha movimento e, como o valor era alto, não estava aceitando o depósito, e me pediu para fazer uma chamada de vídeo”, explicou.