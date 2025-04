Francana é confirmada na Copa Paulista; Wantuil segue técnico

A Associação Atlética Francana foi confirmada na Copa Paulista de 2025 durante Conselho Técnico realizado nesta terça-feira, 15, na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol), em São Paulo.

A diretoria da Francana já havia assinado termo de compromisso com a Federação para a disputa da competição no segundo semestre, mesmo sem ter ficado entre os oito no Campeonato Paulista da Série A3.

O campeonato contará com 23 clubes, divididos em quatro grupos, com seis em cada, com exceção do Grupo 1, que ficou com apenas cinco equipes.