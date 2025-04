Homem é preso com carro furtado após perseguição em Franca

Durante a perseguição, os agentes consultaram a placa do veículo e confirmaram que o Gol havia sido furtado em dezembro de 2024. Apesar das tentativas de abordagem, o suspeito ignorou todas as ordens de parada e continuou em fuga até abandonar o carro em uma área de mata.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento de rotina pela região quando se depararam com um Volkswagen Gol branco trafegando na contramão. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor acelerou e tentou escapar, iniciando uma fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro.

Na tentativa de escapar, ele correu por telhados de residências próximas e acabou invadindo a casa de uma moradora, que saiu pedindo socorro. Com apoio de outros policiais, o homem foi localizado no quintal da residência e detido.

Conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), ele foi autuado em flagrante por receptação de veículo furtado. A polícia arbitrou uma fiança de R$ 4 mil, mas como o valor não foi pago, o suspeito foi encaminhado à penitenciária de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil também irá investigar se o detido foi o autor do furto do veículo registrado no final do ano passado.